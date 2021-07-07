РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Жителей Подольска приглашают вступить в Telegram‑чаты двух парков микрорайона Климовск, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Неравнодушные жители округа могут вступить в Telegram‑чаты парков микрорайона Климовск. В них можно обмениваться мнениями по вопросам их развития и содержания, а также активно участвовать в жизни парков.

Вступить в Telegram‑чат парка «Дубрава» можно по ссылке, детского парка.