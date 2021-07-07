РИАМО - 7 июл. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечает замедление роста заболеваемости коронавирусом в России и, в частности, в Москве, сообщает kp.ru.

«Темп прироста замедлился, в прошлые недели - на 20,4%. Снижение видим в Москве, это стало возможным благодаря мерам и вакцинации. Снижение наметилось в Кировской области», - сообщила вице-премьер.

Она отметила, что эпидситуация в России «остается напряженной».

В Москве за сутки выявлен 5621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За это же время выздоровели 6488 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 200 695.

Сделать прививку от коронавируса можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне «Здоровая Москва» или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее некоторые музеи и усадьбы столицы ввели систему QR-кодов, посетить их можно после вакцинации или при отрицательном ПЦР-тесте.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Свыше 40 уголовных дел завели в Москве за подделку QR‑кодов. В столице активизировались мошенники, продающие данные документы.

- ОНФ предложил ужесточить выдачу медотводов от вакцинации от Covid‑19. Для выработки необходимых решений проведут совещание с клиниками.

- Международный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность «Спутника V». Также в издании рассказали, чем она отличается от вакцин других производителей.

- В Москве пресекли продажу поддельных сертификатов вакцинации от Covid‑19. В офисе одной из компаний провели обыск.

- В Депздраве Москвы объяснили, что делать при отказе в вакцинации из‑за ВИЧ‑статуса. Данное заболевание не является причиной медотвода.

- Мишустин поручил проверить стоимость тестов ПЦР в частных клиниках. Проверка будет проведена ФАС и Роспотребнадзором.

- Подмосковье вошло в число лидеров по вакцинации от коронавируса в РФ. Москва расположилась на 4 месте.

- Несколько музеев Москвы ввели систему QR‑кодов для посетителей. Ранее система была введене для городских ресторанов.

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.