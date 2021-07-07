РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 июл. Представители предприятий подмосковных Котельников задали главе округа Сергею Жигалкину вопросы по вакцинации от коронавируса в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жигалкин провел в Zoom совещание с городскими предпринимателями при участии исполняющего обязанности главного врача Котельниковской поликлиники Дмитрия Полынина и заместителя главы города Марии Галузо по вопросам вакцинации сотрудников предприятий.

На онлайн-встрече Полынин разъяснил присутствующим положение дел. Вирус мутирует, теперь инкубационный срок снизился до 5 дней.

Поскольку производства не стоят на месте, а работают в привычном режиме, соблюдая меры безопасности, выработка коллективного иммунитета - необходимая мера, чтобы справиться с ростом заболевших.

Галузо также напомнила представителям городских предприятий, участвующим в совещании, о поддержке бизнеса в городе.

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с предприятиями города, консультируем и оказываем точечную поддержку по вопросам вакцинации. И хотим продолжать с вами также плотно взаимодействовать», - сказала Галузо.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

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