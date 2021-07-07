РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 июл. На территории городского округа Мытищи в 15 многоквартирных домах не выявили нарушений в части готовности к прохождению осенне-зимнего периода, следует из презентации министерства энергетики Московской области.

В среду в Мытищах состоялось выездное кустовое совещание по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Московской области к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. На мероприятии была представлена презентация министерства энергетики региона.

Из данных презентации следует, что в Мытищах в ходе инспекционных проверок не выявлено нарушений в части готовности МКД к прохождению осенне-зимнего периода. Всего было проверено 15 МКД.

Задолженность Мытищ за потребленные топливно-энергетические ресурсы составляет: 342 млн рублей перед ООО «Газпроммежрегионгаз», 29 млн перед АО «Мосэнергосбыт», 8 млн перед АО «Мособлгаз», 103 млн перед ООО «ТСК Мосэнерго».

Схема теплоснабжения Мытищ утверждена распоряжением министерства энергетики Подмосковья от 25 ноября 2020 года №346-р.