РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 июл. Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили машину с роженицей по дороге в перинатальный центр Щелкова, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Благодаря своевременной поддержке правоохранителей Марина Полоян вовремя оказалась в руках специалистов областного центра материнства и детства города Щелково. Роды прошли успешно. На свет появился мальчик.

Сотрудники ГИБДД приехали на выписку, чтобы поздравить родителей с пополнением и вручить подарок.