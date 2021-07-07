РИАМО - 7 июл. Более 3 тыс. новых информационных табличек, в том числе ведущих к отделениям Пенсионного фонда России и к нотариальным конторам, поставят в столице до конца года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Эти указатели решили поставить впервые. Также продолжает расти количество указателей к объектам социальной сферы – школам и поликлиникам. Установят 200 новых опор для навигации.

В столице с 2014 года создается единая система навигации. Она является важным элементов комфортной городской среды. При этом синие таблички с белыми буквами лаконично вписываются в городское пространство.

За прошедшие годы в Москве установили 93,7 тыс. домовых и более 11 тыс. отдельно стоящих городских указателей.