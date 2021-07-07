РИАМО - 7 июл. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 1 августа реализовать меры по выплатам на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает kp.ru.

Список поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно», — говорится в документе.

Кроме того, в число поручений вошло обеспечение реализаций мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по данному вопросу.

Также российский Кабмин обязали провести мониторинг региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов, которые касаются выплаты.

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