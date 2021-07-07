РИАМО - 7 июл. До 11 июля сотрудники РЖД бесплатно раздают воду на железнодорожных вокзалах Москвы и некоторых пригородных железнодорожных станциях, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Воду раздают на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы.

Также ее раздают на станциях: Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушино, Одинцово, Пушкино, Раменское, Нижегородская.

Также воду раздают на 5 станциях МЦК.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в Москве 30 градусов жары, в четверг - до 31 градуса, в пятницу – до 32, в субботу и воскресенье – до 33. Жара и засуха продлятся в Московском регионе до середины июля.