РИАМО - 7 июл. На 5 станциях МЦК, где температура воздуха поднялась выше 28 градусов, уже начали раздавать бесплатную питьевую воду, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
В Москву вновь вернулась жара, столбики термометров приблизились к отметке в 30 градусов.
Сотрудники метро раздают воду на станциях: Окружная, Локомотив, Владыкино, Андроновка, ЗИЛ.
Пока жара не спадет пассажирам советуют лишний раз не заходит в транспорт.
Перед поездкой с собой рекомендуют брать бутылку воды, маски и перчатки.
Также воду раздают на ж/д вокзалах не некоторых станциях в Москве и Подмосковье.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии