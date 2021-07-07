РИАМО - 7 июл. На 5 станциях МЦК, где температура воздуха поднялась выше 28 градусов, уже начали раздавать бесплатную питьевую воду, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В Москву вновь вернулась жара, столбики термометров приблизились к отметке в 30 градусов.

Сотрудники метро раздают воду на станциях: Окружная, Локомотив, Владыкино, Андроновка, ЗИЛ.

Пока жара не спадет пассажирам советуют лишний раз не заходит в транспорт.

Перед поездкой с собой рекомендуют брать бутылку воды, маски и перчатки.

Также воду раздают на ж/д вокзалах не некоторых станциях в Москве и Подмосковье.