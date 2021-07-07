РИАМО - 7 июл. Столкновение грузового и легкового автомобилей произошло в среду днем на пересечении Чечерского проезда и улицы Горчакова, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в ДТП виноват водитель грузовика, осуществлявший поворот налево и не уступивший водителю Skoda, который двигался во встречном направлении.

Водитель грузовика получил открытый перелом обеих ног, также пострадали пассажиры обоих машин.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они занимаются оформлением ДТП и осуществляют регулировочно-распорядительные действия.