РИАМО - 7 июл. Фонд содействия инновациям объявил об открытии конкурсного отбора по программе «Умник» Московской области. Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Победители конкурсного отбора получат грант в размере 500 тыс. рублей, которые можно будет направить на проведение научно-исследовательских работ. Участвовать в конкурсе могут физические лица, жители Московской области, от 18 до 30 лет включительно», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что на отбор необходимо представить исследовательские проекты в наиболее востребованных направлениях, таких как цифровые технологии, медицинские технологии, новые материалы, ресурсосбережение, новые приборы, биотехнологии.

Заявку на участие в конкурсе можно подать через сайт представительства Фонда содействия инновациям в Московской области. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться, выбрать отборочную площадку, научное направление и заполнить сведения о проекте.

Финал конкурса состоится в конце года в рамках 16-й Научно-практической конференции «Молодежные научно-инновационные проекты Московской области».