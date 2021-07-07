РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Сотрудники ГИБДД выявили на дорогах Подольска двух нарушителей правил перевозки детей, сообщили в группе пропаганды ББД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В среду отделом ГИБДД УМВД России по Подольску было проведено профилактическое мероприятие «Детское кресло».

За время мероприятия сотрудники ОГИБДД выявили двух водителей, нарушивших требования к перевозке детей, установленные правилами дорожного движения. Данное нарушение грозит административным штрафом в размере 3 тыс. рублей.