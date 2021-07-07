РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Новая школа на 1 100 мест в микрорайоне Кузнечики Подольска готова на 78%, в настоящее время на объекте задействовано более 215 рабочих, сообщается на сайте министерства строительного комплекса Московской области.

На завершающий этап выходит строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Кузнечики Подольска в рамках реализации нацпроекта «Образование». На объекте задействовано более 215 рабочих и 7 единиц техники. Строительная готовность составляет более 78%. В настоящее время продолжаются работы по монтажу фасадных конструкций, внутренней отделке помещений, монтажу инженерных сетей и комплексному благоустройству территории.

В четырехэтажном здании школы предусмотрено функциональное зонирование помещений каждого этажа. На первом этаже разместятся вестибюль, пищеблок с обеденным залом на 400 мест, классы информатики с интерактивным пространством, лаборантские, помещение групп продленного дня, мастерские, спортивный зал. На втором, третьем и четвертом этажах — классы и кабинеты по предметам, учительская, библиотека с читальным залом и демонстрационным пространством, актовый зал. В школе установят два лифта, в том числе для маломобильных граждан. Общая площадь здания составит более 16,6 тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с площадками для командных и подвижных игр, а также места для отдыха. Плановый ввод объекта в эксплуатацию запланирован в текущем году.