РИАМО - 7 июл. Подмосковные парки культуры и отдыха приглашают всех желающих на мероприятия ко Дню семьи, любви и верности 8 июля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Традиционно парки Подмосковья подготовили мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Приглашаем всех провести этот день в наших парках», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 15:00 в Лотошинском парке культуры и отдыха пройдет мастер-класс. Маленьких посетителей парка ждет детская развлекательная программа.

В городском парке «Крестов Брод» в Рошале в 18:30 пройдет концертная программа «Ромашковое счастье», посвященная Дню семьи, любви и верности.

В Талдомском парке «Солнечный берег» в 18:00 можно будет погадать на ромашках, поучаствовать в тематических мастер-классах, а также принять участие в конкурсе «Самый яркий венок».

Парк культуры и отдыха им. Гагарина в Шатуре подготовил широкий список мероприятий: мастер-классы, фотозоны, эстафеты, забег на самокатах, программа для детей, викторины и квесты, а также концертная программа. Начало в 18:30.

В 19:00 в красногорском парке «Опалиховский пруд» с концертной программой «Ромашка» выступят коллективы ДК «Опалиха» и хор «ПаРижаночка».

Парк «Раздолье» Одинцовского округа в 15:00 приглашает всех желающих на художественный мастер-класс «Ромашка». Его проведет настоящий художник, который поможет всем желающим нарисовать главный символ праздника. Встреча с художником пройдет на Центральной детской площадке, навес №1.

В сергиево-посадском парке «Октябрь» в 19:00 состоится праздничная программа «Земного счастья благодать».

В Солнечногорске в 15:00 открывается фотозона. Там будет работать профессиональный фотограф, который поможет сделать незабываемый снимок. По желанию это можно сделать со своего телефона и сразу выложить в соцсети.

Все мероприятия пройдут с соблюдением мер профилактики Covid-19. Будут соблюдаться социальная дистанция и масочный режим.