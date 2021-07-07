РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области утверждены новые тарифные ставки по обращению с твердыми коммунальными отходами в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 1 июля изменились единые предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Подмосковья. Новые ставки составят для регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» 815 руб. 58 коп. за куб. м с НДС.

Прежний тариф на услугу регоператорам был установлен несколько лет назад и составлял 787 руб. 24 коп.

Введенные тарифы будут применять для расчета платы за ТКО в июльских квитанциях. Абоненты их увидят в почтовых ящиках или личных кабинетах в начале августа. Действовать новый тариф будет до 30 июня 2022 года.