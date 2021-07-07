РИАМО - 7 июл. Три станции велопроката начали работу в среду в Троицке Новой Москвы, их можно арендовать через приложение или сайт «Велобайка», передает корреспондент РИАМО.

«С этого дня в Троицке доступны три станции велопроката. Здесь будут курсировать наши сотрудники, которые будут обслуживать эти станции и релокировать велосипеды, чтобы они всегда были равномерно загружены», - сказал президент московского проката «Велобайк» Максим Акимов.

Чтобы воспользоваться услугами велопроката нужно скачать специальное приложение или перейти на сайт «Велобайка».

«Станций здесь пока всего три, но ключевым здесь является то, что развитие всегда начинается таким образом. Когда мы запускали велопрокат в Москве в 2013 году - было всего меньше сотни станций, и все они были расположены в приделах Садового кольца. Мы считаем, что важно развивать такую инфраструктуру за МКАДом»,- рассказал руководитель проектов шеринга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Магомед Колгаев.

Пункты велопроката в Троицке расположены на Академической площади, площади у храма Живоначальной Троицы и на площади у дворца спорта «Квант».

«В Троицке три станции, они носят прогулочную функцию, нежели логистическую. Мы хотим, чтобы людям было удобно добираться от своего дома, например, до автобусной остановки», - сказал префект Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы Дмитрий Набокин.

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