РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 июл. В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» Госавтоинспекция Подмосковья при поддержке Главного управления по информационной политике и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона с 5 по 31 июля текущего года проводит социальный раунд «Трезвый водитель», сообщается на сайте администрации горокруга.

За 6 месяцев текущего года на дорогах Мытищ зарегистрировано 1 ДТП с участием нетрезвых водителей, к административной ответственности привлечены 332 водителя.

Большое количество нетрезвых водителей свидетельствует о низком уровне информированности их об огромной опасности совершения правонарушений данного вида. Водители, находясь в состоянии опьянения, не способны управлять автомобилем, у них появляется самоуверенность, они не могут адекватно оценивать обстановку на проезжей части, затормаживается реакция, вождение становится более агрессивным и рискованным. Эти факторы не могут не сказаться на безопасности дорожного движения и приводят к серьезным авариям, в которых получают травмы и гибнут, в том числе - невиновные люди.

Входе проекта «Трезвый водитель» во всех муниципалитетах Подмосковья будет реализован комплекс информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня информированности участников дорожного движения о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, а также привлечение внимания общественности к проблемам дорожно-транспортной аварийности.

В течение месяца сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами общественных объединений, используя многочисленные коммуникационные каналы, будут проводить тематические мероприятия, ориентированные на различные возрастные и социальные слои населения.