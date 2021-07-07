РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Интерактивную развлекательную программу в честь Дня семьи, любви и верности проведут в ДК «Саввино» подмосковной Балашихи 8 июля, начало мероприятия в 11:00, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Культурная программа «Все начинается с семьи…» будет проходить с обязательным соблюдением всех рекомендуемых санитарно-эпидемиологических норм, вход свободный.

На мероприятии также подведут итоги фотоконкурса и церемонию награждения победителей. Его участники присылали фото своей дружной семьи на почту или страницу ДК «Саввино» в соцсети «ВКонтакте».

ДК «Саввино» располагается по адресу: микрорайон Саввино, улица 1 Мая, дом №11В.