РИАМО - 7 июл. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский на комплексе по переработке отходов «Тимохово» в Богородском городском округе дал старт пуско-наладочным работам на участке анаэробного биокомпостирования мощностью до 150 тыс. т/год. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Теперь отсортированные органические отходы будут применять для выработки электрической энергии объемом до 12 тыс. кВТ. Затем энергия поступает на подстанцию и далее направляется к потребителям.

«Сегодня мы дали старт генерации, и пошли первые киловатты электроэнергии из выработанного газа, полученного из отходов. В ближайшие две недели на объекте будут идти пуско-наладочные работы. Выработка «живой» электроэнергии является важным проектом для экологии Московской области и развития отрасли по обращению с бытовыми отходами в целом», - сказал Антон Велиховский.

Также в «Тимохово» запущены пуско-наладочные работы оборудования в новом сортировочном корпусе, проектная мощность которого составит 250 тыс. тонн в год. Теперь общая мощность КПО составляет 650 тыс. тонн отходов в год. Все оборудование произведено в Ржеве и Твери.

КПО «Тимохово» был открыт в конце 2020 года. На предприятии действует комплексная сортировка – это оптимальное соотношение автоматических технологических процессов и ручного контроля.

Такое оборудование как барабанные, магнитные, баллистические сепараторы, оптическое сканирование уже успешно применяется на всех подмосковных КПО и позволяет отбирать рекордный в России перечень компонентов вторсырья до 25 фракций.

Сейчас в Подмосковье работают 10 современных КПО. Цель национального проекта «Экология» свести захоронение отходов к нулю.

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