РИАМО - 7 июл. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 2531 случай заражения коронавирусом, больше всего случаев заражения выявили в Одинцове (254), Королеве (171), Балашихе (155), Солнечногорске (154), Люберцах (141), Домодедове (133), сообщается на сайте регионального Минздрава по ситуации с Covid-19.

141 случай выявлен в Люберцах, 138 — в Красногорске, 111 — в Пушкине, 105 — в Химках, 83 — в Орехово-Зуевском округе, 82 — в Раменском округе, 79 — Мытищах, 60 — Сергиевом Посаде.

59 — в Чехове, 53 — в Воскресенске, 52 — в Жуковском, 51 — в Ленинском округе, 50 — в Истре, 48 — Дмитрове, 44 — в Лобне, 41 — в Наро-Фоминске, 40 — в Краснознаменске.

36 — в Ивантеевке, 35 — в Подольске, по 33 — в Коломне, Богородском округе, 23 — в Щелкове, по 22 — в Клину, Ступине, по 21 — в Реутове, Дзержинском, 20 — в Электростали, 19 — в Долгопрудном, по 17 случаев выявили в Серпухове, Лыткарине, 14 — в Егорьевске.

По 10 — в Кашире, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Рузе, 9 — в Шаховской, 7 — в Котельниках, по 5 — в Волоколамске, Красноармейске и во Фрязине, 4 — в Черноголовке, по 3 случая — в Можайске, Электрогорске и Шатуре, по 2 случая — в Бронницах, Зарайске, Луховицах, Озерах, по 1 случаю — во Власихе и Талдоме.

Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Лотошине, Протвине, Молодежном, Дубне, Рошале, Серебряных Прудах.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 332 322 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 651 человек. Выздоровели и выписались 268 404 человека.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Свыше 40 уголовных дел завели в Москве за подделку QR‑кодов. В столице активизировались мошенники, продающие данные документы.

- ОНФ предложил ужесточить выдачу медотводов от вакцинации от Covid‑19. Для выработки необходимых решений проведут совещание с клиниками.

- Международный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность «Спутника V». Также в издании рассказали, чем она отличается от вакцин других производителей.

- В Москве пресекли продажу поддельных сертификатов вакцинации от Covid‑19. В офисе одной из компаний провели обыск.

- В Депздраве Москвы объяснили, что делать при отказе в вакцинации из‑за ВИЧ‑статуса. Данное заболевание не является причиной медотвода.

- Мишустин поручил проверить стоимость тестов ПЦР в частных клиниках. Проверка будет проведена ФАС и Роспотребнадзором.

- Подмосковье вошло в число лидеров по вакцинации от коронавируса в РФ. Москва расположилась на 4 месте.

- Несколько музеев Москвы ввели систему QR‑кодов для посетителей. Ранее система была введене для городских ресторанов.

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.