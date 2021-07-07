РИАМО - 7 июл. Порядка 70 тыс мероприятий провели депутаты Мособлдумы за 5 лет в своих территориальных округах, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам председателя парламента Игоря Брынцалова, благодаря введению практики региональной недели (раз в месяц депутаты не проводили заседаний, а посвящали время работе с жителями в округах), удалось быстрее решить многие вопросы.

Так, в ходе выездов в муниципалитеты депутатами были выявлены значительные отставания от графика строительства ФАПов – тогда из 76 проверенных объектов только на 31-м работы велись с соблюдением графика. Проблему подняли на областной уровень – профильный Комитет провел анализ каждой ситуации и подготовил пути решения.

Депутаты за это время смогли проконтролировать ход строительства и ремонта 4,5 тыс социальных объектов, 1,5 тыс дорог и объектов транспортной инфраструктуры, а также проверили ремонт 3 тыс домов.

«Работа эта велась из года в год, однако в разное время добавлялись новые темы, которые набирали актуальность. Например, в 2017 году депутаты вместе с министерством вели работу по вовлечению в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимости. Тогда удалось вовлечь почти 180 тысяч объектов», – рассказал Брынцалов.

В 2020 году главным событием стало 75-летие Великой Победы. Депутаты провели порядка 700 мероприятий, в числе которых как личное оказание помощи ветеранам и инвалидам войны, так и участие в памятных акциях.

Также в прошлом году парламентарии становились волонтерами для социально незащищенных слоев – ветеранов, пенсионеров, многодетных и неполных семей.