РИАМО - 7 июл. Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, что купание в морской воде показано всем людям, а вот от загара нужно воздержаться тем, кто страдает некоторыми заболеваниями, сообщает aif.ru.

«Нельзя загорать с онкологическими заболеваниями в фазе обострения. Солнце только еще больше усугубит ситуацию. Тут вообще надо смотреть индивидуально. Если, например, онкозаболевание было побеждено и прошло более 5 лет, а онкологи, дерматологи и др. разрешили, то, пожалуй, можно, только после дополнительной консультации. Но крайне осторожно», — сообщила врач.

Кроме того, солнечные ванны опасны тем, у кого обнаружены какие-то новообразования. Даже если это доброкачественные варианты. Также нельзя находиться на солнце людям с вирусными инфекциями.

«Избыточное нахождение на солнце заметно снижает иммунитет, и при начинающейся острой инфекции вы разболеетесь», — добавила Егорова.

Еще солнце противопоказано людям с аутоиммунными патологиями, особенно если речь идет об их обострении. Специалисты связывают запрет все с тем же влиянием избыточной инсоляции на обострение и усугубление патологических процессов.

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