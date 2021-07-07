РИАМО - 7 июл. Началось строительство детского сада на 125 мест в столичном районе Новопеределкино, фасады здания облицуют керамогранитными плитами, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В районе Новопеределкино, микрорайон 14 корпус 18 началось строительство детского сада на 125 мест. Выдано разрешение на строительство, в настоящее время идут работы подготовительного периода», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание рассчитано на 5 групп для детей от 3 до 7 лет. Покрытие ступеней наружных лестниц и пандусов сделают из нескользящей плитки.

На первом этаже будет вестибюль, пост охраны, медицинский блок и две групповые ячейки. На втором —кабинет для занятий музыкой, физкультурный зал и служебные помещения.

В каждой групповой ячейке будут своя раздевалка, игровая, спальня, санузел и буфет. Кроме того, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.

«Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, строительство учебных заведений – одна из важнейших социальных программ. С каждым годом оно становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество мест. Это связано с возрастающим числом москвичей, желающих отдать детей в садик или школу. Чтобы не было недостатка в пространстве, объекты становятся вместительнее. В новых учебных заведениях повышается удобство аудиторий, классов, актовых залов», – добавил Рафик Загрутдинов.