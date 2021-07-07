РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду в Объединенном военном комиссариате напутствовал призывников перед отправкой их на службу в армию.

«Завершился весенний призыв, в городском округе Люберцы он выполнен на 100%. Сегодня вместе с военным комиссаром Люберец полковником Михаилом Скоковым и генерал-лейтенантом Владимиром Ермоленко торжественно проводили в ряды Вооруженных Сил России 43 новобранца из нашего округа», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что молодым ребятам предстоит нести службу вдали от дома в самых разных родах войск: Сухопутные, Воздушно-десантные, Радиотехнические, Воздушно-космические, а также в рядах Федеральной службы войск национальной гвардии и Военно-морского флота.

«Уверен, что каждый из них поймет, что такое настоящая мужская дружба и воинская дисциплина. Дорогие ребята! Искренне хочу вам пожелать здоровья и мирного неба. Помните, здесь вас ждут, в вас верят», - добавил Ружицкий.