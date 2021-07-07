РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В Подольске разыскивают мужчину, приехавшего на заработки из Белорусии и пропавшего более 1,5 лет назад, сообщается в группе «Поисково-спасательный отряд «Феникс» Бобруйск» в соцсети «ВКонтакте».

50-летний Виталий Бурдов в феврале 2020 года приехал в Подольск Московской области с целью трудоустройства. Его местонахождение до сих пор не установлено. Он проживал в городе Бобруйск Республики Беларусь.

На вид ему 50-55 лет, среднего телосложения, рост 170 сантиметров. У пропавшего прямые черные волосы, серые глаза, оттопыренные уши. Из особых примет - шрам на животе от операции, а справа на верхней губе шрам размером около 4 сантиметров.