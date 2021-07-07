РИАМО - 7 июл. В среду в «Лужниках» заработал новый центр вакцинации от коронавируса для иностранных граждан, его открыл мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Вакцинация от ковида в Москве идет максимально быстрыми темпами. Вчера прививку получили более 105 тыс. человек (в том числе 86,8 тыс. – первым и 18,7 тыс. – вторым компонентом), что является максимумом с начала проведения массовой вакцинации», - подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что для того, чтобы справиться большим поток желающих вакцинироваться, в столице растут мощности по вакцинации. Открываются новые пункты и используются внутренние резервы. Некоторые пункты работают до «последнего посетителя».

Пункты вакцинации для мигрантов также работают в Сахарово и на «Садоводе». А в «Лужниках» ежедневно смогут прививать 15 тыс. человек.

«По своим масштабам центр вакцинации «Лужниках» превосходит даже недавно открытый пункт в Гостином дворе», – добавил градоначальник.

Иностранцам ставят однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Вакцинация для иностранцев стоит 1,3 тыс. рублей. Ее можно оплатить на специальных терминалах либо централизовано работодателем. Пункт работает с 10:00 до 22:00, без выходных.

Также в «Лужниках» с 17 июня работает пункт вакцинации российских граждан. Пропускная способность центра составляет порядка 15 тыс. человек в день.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

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- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

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