РИАМО - 7 июл. Имена еще пяти обладателей автомобилей, которые разыгрывают среди привившихся от коронавируса, объявят в среду вечером. Розыгрыш проводится среди тех, кто получил первый компонент вакцины за предыдущую неделю, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Победителей объявят в 19:10 в прямом эфире телеканала «Москва 24». После эфира организаторы позвонят им с номера телефона: +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как забрать приз. Кроме того, имена счастливчиков опубликуют на mos.ru.

Если москвич захочет сам узнать, стал ли он обладателем машины, ему нужно ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта в специальном сервисе.

Розыгрыш машин проводится с 14 июня. Его организовали для стимуляции горожан делать прививки от инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в мегаполисе растет не только число зараженных коронавирусом, но и число госпитализаций и количество умерших. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно сделать прививку.