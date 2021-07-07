РИАМО - 7 июл. Свои кандидатуры в депутаты Госдумы восьмого созыва предложили 9 самовыдвиженцев из Подмосковья. Выдвижение кандидатов завершается 13 июля, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Сейчас также идет выдвижение кандидатов в Мособлдуму. Кандидаты, которые планируют идти на выборы как самовыдвиженцы, должны представить свои документы до 1 августа. Период выдвижения для избирательных объединений завершается 19 июля.

В сентябре в стране пройдут выборы. Россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. В том числе пройдут выборы в Московскую областную думу.

Голосование на выборах в Госдуму в сентябре будет проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.

По данным ЦИК, на выборы в Госдуму по единому округу выдвинулись 1964 кандидата от 6 партий, по одномандатным округам – 1129 кандидатов, из них 1041 от 5 партий, 88 - самовыдвиженцы. В законодательные органы госвласти субъектов РФ в 39 регионах выдвинулись 1698 кандидатов, из них 1576 от 14 партий, 122 - самовыдвиженцы.