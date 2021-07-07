РИАМО - 7 июл. В ближайшие дни температура воздуха на территории Московского региона может обновить рекорды из-за пришедшего антициклона, сообщается на сайте «Метеовести».

В среду в столице температура на 1,5 градуса превышает вчерашние показатели. В 12 часов в столице было +27,2 градуса, в Подмосковье - до +27,8. В среду рекорд обновить температуре не получится, в этот день в 1978 году температура воздуха составила 34,8 градуса тепла.

Однако в последующие дни жара будет нарастать. Так, в четверг днем в Москве температура воздуха составит около плюс 30, в Подмосковье - плюс 27-32.

В пятницу термометры прибавят градус-другой к своим показаниям. А это уже серьезная заявка на рекорд – 9 июля 1903 года в столице была зафиксирована температура плюс 33,5 градуса.

Еще жарче станет на предстоящих выходных. Температура на 7-8 градусов будет выше обычных значений. Температура воздуха в регионе поднимется до плюс 28-33. 11 июля в 1996 году была зафиксирована температура плюс 35,6 градуса.

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