РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В среду днем в центре подмосковного Подольска образовалась пробка длиной около 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 14:27 в центре округа образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от поворота с Овражного тупика на проспект Ленина до поворота на Индустриальную улицу с Большой Серпуховской. Также затор образовался и в противоположной полосе движения.

Более того, пробки зафиксировали на улицах Кирова, Индустриальная, Высотная, Стекольникова, Комсомольская и других.