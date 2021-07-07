РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 июл. Инспекторы ГИБДД в Королеве напомнят пешеходам и водителям о правилах дорожного движения (ПДД), сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

В Королеве за последние три месяца произошло несколько ДТП с участием пешеходов, в том числе и детей. Например, 5 апреля ребенок переходил дорогу в неположенном месте и его сбил автомобиль, серьезных травм он не получил.

«Во время профилактического мероприятия с 5 по 11 июля напомним водителям и пешеходам о необходимости соблюдения ПДД, чтобы родители проводили беседы с детьми и напоминали им, как правильно переходить дорогу», - сказал Адамов.

Рейд проводится с целью снижения ДТП с наездами на пешеходов.