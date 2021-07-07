РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 июл. Для срочного решения вопросов и проблем, связанных с медицинским обслуживанием, создан Telegram-канал «Щелково.Здоровье», сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Самые актуальные темы, например, графики работы пунктов вакцинации, информацию о диспансеризации и QR-кодах также можно найти по ссылке.

Подписка на интернет-ресурсы позволит быть в курсе всех событий в сфере здравоохранения.