РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Новый муниципальный автобусный маршрут 38К заработал в подмосковном Красногорске, сообщил первый замглавы администрации округа Всеволод Волосевич.

«В связи с открытием станции МЦД-2 Опалиха к нам поступило много обращений от местных жителей с просьбой организовать короткий и удобный маршрут от Ново-Никольского до железнодорожной станции», – сказал Волосевич.

Он пояснил, что маршрут согласовали в Минтрансе Московской области. С февраля по апрель прошли конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

«Сейчас мы открываем маршрут 38К. На нем будет работать два автомобиля малого класса. Интервал движения – 20 минут. Впоследствии, если будет потребность, количество транспортных средств на маршруте будет увеличено», – добавил Волосевич.

Маршрут соединяет станцию МЦД-2 Опалиха и улицу Благовещенскую, на которой расположен онкодиспансер. Всего на маршруте 6 остановок.

«Это будет нерегулируемый тариф. Стоимость проезда – 45 рублей», – сказал Волосевич.

Представитель компании-перевозчика сообщил, что машины на маршруте оборудованы терминалами безналичной оплаты. Можно расплатиться как банковскими картами, так и картами «Стрелка».

Также транспорт оборудован бегущей строкой и видеокамерами.