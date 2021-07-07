РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Новый муниципальный автобусный маршрут 38К заработал в подмосковном Красногорске, сообщил первый замглавы администрации округа Всеволод Волосевич.
Он пояснил, что маршрут согласовали в Минтрансе Московской области. С февраля по апрель прошли конкурсные процедуры по выбору подрядчика.
«Сейчас мы открываем маршрут 38К. На нем будет работать два автомобиля малого класса. Интервал движения – 20 минут. Впоследствии, если будет потребность, количество транспортных средств на маршруте будет увеличено», – добавил Волосевич.
Маршрут соединяет станцию МЦД-2 Опалиха и улицу Благовещенскую, на которой расположен онкодиспансер. Всего на маршруте 6 остановок.
«Это будет нерегулируемый тариф. Стоимость проезда – 45 рублей», – сказал Волосевич.
Представитель компании-перевозчика сообщил, что машины на маршруте оборудованы терминалами безналичной оплаты. Можно расплатиться как банковскими картами, так и картами «Стрелка».
Также транспорт оборудован бегущей строкой и видеокамерами.
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