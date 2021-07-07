РИАМО - 7 июл. Мытье рук под краном с мылом очищает кожу эффективнее, чем влажные салфетки, поэтому их стоит рассматривать не иначе как временную меру, сообщила доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.

«Конечно, они не заменят нам мытье рук, потому что одно из главных условий гигиены – мы моем руки под проточной водой и смываем грязь не менее 10 секунд. Плюс используем антибактериальные средства, например, мыло. Естественно, такой объем очищения кожи рук мы с помощью салфетки обеспечить не сможем», – сказала Юлия Галлямова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, салфетка снимает только поверхностную грязь, а глубокого очищения не происходит. При этом салфетки обычно не обладают антибактериальным эффектом.

«В составе у них в основном увлажняющие средства и вода. Антисептические средства редко туда добавляют, если это не спиртовые салфетки. А по рекомендации ВОЗ антисептик для рук должен на 70% состоять из спирта», – объяснила Юлия Галлямова.

Врач советует всегда держать влажные салфетки под рукой, чтобы они выручили, когда нет воды. Но это временная мера.

«Это может быть первая помощь в условиях, когда вы не можете помыть руки. Если открывали капот машины, испачкались на улице, нужно протереть лавочку», – заключила врач.