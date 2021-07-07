РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В Подольске обсудили вопросы строительства и разработки концепции муниципального приюта для животных, сообщил депутат округа Михаил Чириков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чириков встречался с замглавы администрации округа по развитию территорий Сергеем Ивановым по вопросу строительства муниципального приюта для животных. Участники обсудили вопросы выделения земельного участка, финансирования строительства приюта и его содержания после завершения строительства, а главное - разработки концепции согласно поручениям президента РФ о строительстве муниципальных приютов.

Депутат планирует отправить запросы в соответствующие инстанции и органы с просьбой оказания содействия в строительстве приюта в округе.