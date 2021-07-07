РИАМО - 7 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение подмосковного УФАС об отказе во включении ООО «Интерстройпроект» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее в Московское областное УФАС России обратился филиал «Самарский ПАО «Т ПЛЮС» с просьбой внести сведения в отношении ООО «Интерстройпроект» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения договора на поставку комплектных трансформаторных подстанций для нужд Безымянской ТЭЦ в Самарской области.

Однако при рассмотрении УФАС обнаружило, что заказчик вовремя не направил проект контракта в адрес фирмы. Это нужно сделать в течение 10 дней после размещения в ЕИС итогового протокола торгов. Он был опубликован 10 июня 2019 года, а проект контракта направили 27 июня 2019 года.

У общества нашлись уважительные причины для неподписания контракта, поэтому УФАС отказалось вносить ее в реестр недобросовестных поставщиков.