РИАМО - 7 июл. «Яндекс Go» запускает свой сервис аренды электросамокатов, до конца июля они появятся внутри Третьего транспортного кольца и в некоторых районах за его пределами, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В дальнейшем сервис будет расширять зону своего присутствия. Особое внимание уделят безопасности всех участников движения. Самокаты сервиса будут оснащены фарами, звуковыми сигналами, а также амортизаторами.

Самокаты сервиса будут автоматически снижать скорость в «медленных зонах» до 10 км/ч. Сейчас ограничения действуют в 64 зонах, скоро число зон возрастет до 83. Новые «медленные зоны» были определены на основе технологий «Яндекса» с учетом аварийности, количества пешеходов, средней скорости и близости школ, детских садов.

Также перед первой поездкой пользователи приложения «Яндекс Go» увидят обязательную видеоинструкцию о том, как безопасно передвигаться на электросамокатах. Позже выпустят совместную образовательную программу для тех, кто только начинает пользоваться электросамокатом.

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