РИАМО - 7 июл. За последние сутки коронавирус победили еще 2015 пациентов, всего число вылеченных достигло 268 404 человек, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Также за сутки выявили 2531 случай заражения, спасти не удалось 22 пациента. С начала пандемии в Московской области зафиксировали 332 322 случая заражения, зафиксировано 6 651 летальный исход.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

Для того, чтобы обезопасить себя от инфекции, специалисты советуют прививаться. Прививки делают бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Свыше 40 уголовных дел завели в Москве за подделку QR‑кодов. В столице активизировались мошенники, продающие данные документы.

- ОНФ предложил ужесточить выдачу медотводов от вакцинации от Covid‑19. Для выработки необходимых решений проведут совещание с клиниками.

- Международный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность «Спутника V». Также в издании рассказали, чем она отличается от вакцин других производителей.

- В Москве пресекли продажу поддельных сертификатов вакцинации от Covid‑19. В офисе одной из компаний провели обыск.

- В Депздраве Москвы объяснили, что делать при отказе в вакцинации из‑за ВИЧ‑статуса. Данное заболевание не является причиной медотвода.

- Мишустин поручил проверить стоимость тестов ПЦР в частных клиниках. Проверка будет проведена ФАС и Роспотребнадзором.

- Подмосковье вошло в число лидеров по вакцинации от коронавируса в РФ. Москва расположилась на 4 месте.

- Несколько музеев Москвы ввели систему QR‑кодов для посетителей. Ранее система была введене для городских ресторанов.

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.