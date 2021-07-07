РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 июл. Почти 240 жалоб на пассажирский транспорт поступило от жителей Королева с начала года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Плохая работа общественного транспорта становится постоянной темой обращений жителей в администрацию. По этой причине работа с перевозчиками ведется постоянно.

С начала года от жителей Королева поступило 239 обращений, почти 90% из них – на компании «Домтрансавто» и «Ранд-Транс». Глава Королева Александр Ходырев провел встречу с руководством предприятий, дал ряд поручений.

По результатам встречи региональный директор ООО «Ранд-Транс» Михаил Наугольных сообщил, что были исправлены нарушения в графике движения автобусов, ужесточены проверки возможности оплаты проезда банковскими картами. К сотрудникам применяются жесткие меры. За нарушения уже уволены 30 водителей, и количество жалоб уменьшилось.

Глава города поручил тщательно контролировать эту работу, добиться максимального снижения обращений. Также перед компаниями поставлена задача заменить класс автобусов на межсубъектных маршрутах №№565 и 576К с малого на большой и обеспечить все транспортные средства единой с Москвой системой оплаты по карте «Тройка».