РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 июл. В городском округе Мытищи завершено бетонирование левой и правой сторон пролетного строения путепровода на участке Фрунзе - Мира, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности уложено порядка 900 куб. м бетона. Работы проводились преимущественно в ночные часы, в специальные «технологические окна», согласованные с РЖД. Процесс бетонирования продолжался около 2 месяцев. Строительство объекта ведется с октября 2018 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Завершен конструктивно важный и трудоемкий этап по устройству основания для дальнейшего обустройства проезжей части путепровода. Строительство объекта ведется в графике и находится на контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В работах постоянно задействованы 120 специалистов и более 30 единиц техники. Открыть движение по путепроводу планируется в августе этого года», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В настоящий момент со стороны улицы Мира строители приступили к армированию переходной плиты, обеспечивающей сопряжение проезжей части путепровода с дорожным покрытием. Ведется подготовка к работам по гидроизоляции, а также монтаж конструкций под опоры освещения и барьерное ограждение на путепроводе. Продолжаются работы по устройству дорожного полотна на съездах путепровода, ведется переустройство инженерных коммуникаций, устройство локальных очистных сооружений, подготовка земляного полотна под примыкание съезда с улицей Селезнева.

4-полосный путепровод длиной 158,8 м строится в составе транспортной развязки, общая протяженность которой с подходами и съездами составит 2 км. Перспективная пропускная способность автодороги - порядка 50 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения по основному ходу – 80 км/ч, на съездах - 70 км/ч. Для безопасности и комфортного передвижения жителей установят дорожные знаки, систему видеонаблюдения, две автобусные остановки и шумозащитные экраны высотой 8 м.

Новый путепровод соединит улицы Фрунзе и Мира, улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи, а также обеспечит дополнительный выезд на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте.