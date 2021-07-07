РИАМО - 7 июл. Специалисты в столице приступили к аэрации воздуха из-за жары, сейчас в мегаполисе плюс 27 градусов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Аэрация помогает охладить нагревающийся от дорожного полотна воздух. Утром специалисты уже успели провести полив проезжей части с прилегающими парковками, тротуаров, дворовых территорий.

В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. Это снижает уровень пластической деформации, которая образовывается во время жары.

Автовладельцев попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары до 18 часов 7 июля.