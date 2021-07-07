РИАМО - 7 июл. IV ежегодный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет с 14 по 18 июля в подмосковном музее «Новый Иерусалим», сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Организаторы культурного мероприятия — Московская областная филармония и Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» при поддержке министерства культуры Подмосковья и министерства культуры РФ.

Все восемь фестивальных концертов состоятся в формате open-air в атриуме музея. Среди участников - Государственный академический симфонический оркестр имени Евгения Светланова – резидент фестиваля – вместе с маэстро Василием Петренко, дебютанты фестиваля: Российский национальный молодежный симфонический оркестр с Кириллом Карабицем за дирижерским пультом, а также камерные оркестры «Musica Viva» и «Виртуозы Москвы».

Перед концертами запланировано проведение лекций. Их проведет музыковед, главный редактор журнала «Музыкальная академия» Ярослав Тимофеев.

Как и прежде, перед концертами можно будет бесплатно посетить выставки музея «Новый Иерусалим» — «Скрытые пространства» современного испанского художника Хосе Мануэля Баллестера, «Возвращение в усадьбу», представляющую несколько подмосковных усадебных коллекций, хранящихся в музее «Новый Иерусалим», и новую выставку «Приближая красоту» русского импрессиониста первой половины XX века Константина Горбатова.

При проведение музыкального фестиваля будут соблюдены все действующие антиковидные нормы и требования. Максимальное количество зрителей на всех концертах не превышает 500 человек.

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