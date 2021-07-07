РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Почти 1 тыс. сотрудников насчитывается на предприятии «Союзснаб» в подмосковном Красногорске, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский посетил предприятие с рабочим визитом в среду. В поездке также приняли участие замглавы администрации Михаил Шувалов, предприниматель Сергей Колунов. Участники встречи осмотрели производство, пообщались с президентом компании Денисом Черниковым и руководителем производственного подразделения «Зеленые линии» ГК «Союзснаб» Еленой Русановой.

«Союзснаб» - это один из крупнейших налогоплательщиков в Красногорске. Почти 1 тыс. человек работающих, причем с очень и очень приличной средней заработной платой по предприятию. В этом смысле значимость предприятия нельзя переоценить», - сказал Спасский.

Он отметил также, что на предприятии в Красногорске работают в основном местные жители.

В «Союзснабе» создана группа дневного пребывания детей-дошкольников. Кроме того, летом на территории открыт детский летний лагерь, в котором ребята школьного возраста могут интересно и с пользой проводить время, пока родители работают.

Спасский пояснил, что продолжает знакомиться с округом.

«Предприятия – успешно действующие, проблемные точки – мы все это смотрим. И даже у предприятий, у которых все внешне благополучно, есть какие-то производственные и сопутствующие проблемы», - добавил Спасский.

По словам Русановой, предприятие продолжает нормально функционировать в условиях пандемии.

«Мы своевременно проработали весь комплекс мероприятий по обработке всех помещений. Обработку проводим два раза в неделю средством, которое применяют в армии. На мой взгляд, действует лучше всего», - пояснила Русанова.

ГК «Союзснаб» производит пищевые добавки для быстрозамороженных продуктов, кондитерских изделий, мороженого, консервации, напитков и многих других видов продуктов.