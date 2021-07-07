РИАМО - 7 июл. В России с 2020 года стабильно растут продажи кваса. Пик заказов приходится на лето, при этом данный напиток уже почти догнал по популярности сладкие газировки, сообщили РИАМО в «Яндекс.Лавке» и сервисе «Яндекс.Маркет Аналитика».

Специалисты изучили данные о продажах кваса в «Лавке», а также на всем онлайн-рынке в стране. Выяснилось, что в первой половине 2020 г. россияне стали в 2,3 раза чаще покупать квас через интернет по сравнению с таким же периодом 2019 г. При этом в первом полугодии 2021 г. данный показатель вырос еще на 34% по сравнению с январем-июнем минувшего года.

За первые 6 месяцев 2021 года продажи кваса в «Лавке» выросли вдвое: пик заказов обычно приходится на июнь. Пользователи заказывают квас в июне втрое чаще, чем, к примеру, в марте.

Однако квас популярен не только в жаркую погоду — стабильно увеличивается число людей, которые покупают квас как осенью, так и зимой. На фоне роста спроса на напиток «Лавка» выпустила квас собственной торговой марки, он будет продаваться круглогодично.

Чаще всего россияне покупают темный квас с насыщенным вкусом и хлебным ароматом, а вот светлый с кислинкой менее популярен среди покупателей. Такие данные помогают лучше понять покупателя при планировании ассортимента или запуске нового продукта.

Например, для производства собственного кваса «Лавки» используют ячменный, ржаной и ржаной ферментированный солод. Напиток получается сбалансированным: первый солод отвечает за пенную шапку, второй — за насыщенный вкус, третий — за цвет и хлебный аромат.

По данным исследования, женщины заказывают квас чаще, чем мужчины. Активнее всего напиток покупают те, кому от 35 до 44 лет, однако квас становится все более популярным у молодежи. К примеру, в этом году квас стали чаще заказывать те, кому от 18 до 24 лет.