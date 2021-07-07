РИАМО - 7 июл. В столице из-за жаркой погоды до 18 часов 7 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» является третьим уровнем опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В среду в Москве и Московской области температура воздуха в дневные часы составит до 29 градусов тепла, осадков не прогнозируется.

Волна тепла будет надвигаться по нарастающей. В предстоящие выходные прогнозируют температуру выше плюс 30 градусов.

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