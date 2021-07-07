РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Компания «Мостотрест-Сервис», захламившая мусором участок в поселке Октябрьский Люберец, получила штраф, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Административное расследование по факту нарушения правил обращения с отходами завершено в городском округе Люберцы. Поводом для него стало обращение, поступившее в Минэкологии из администрации округа. Нарушение выявлено в поселке Октябрьский на участке земель, которыми владеет АО «Мостотрест-Сервис».

«В ходе осмотра участка инспекторы эконадзора обнаружили навалы строительных и коммунальных отходов, а также разливы нефтепродуктов. За это компания оштрафована и будет обязана привести земли в порядок», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Ранее по иску Минэкологии суд вынес решение о возмещении ущерба, нанесенного люберецким землям белгородской компанией «ЖелДорТехника», которая устроила незаконную свалку на площади 38 тыс. кв. м. Помимо штрафа, нарушителям придется возместить почти 40 млн рублей ущерба.