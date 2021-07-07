Городская среда кажется абсолютно выключенной из природных циклов, однако обилие асфальта, бетона и стекла влияет на терморегуляцию, циркуляцию влаги и воздушных масс. Такая среда провоцирует резкую смену погоды: совсем недавно Москва пережила почти двухнедельную жару, за которой последовали беспрецедентные ливни.

Изменяя городские территории, можно повлиять на температуру и чистоту воздуха, количество дождей. Московские активисты решили улучшить качество жизни в городе, превратив привычные клумбы в цветущие мини-сады. О том, какую пользу дает такой вид озеленения и как энтузиастам удалось договориться с городскими властями, читайте в материале РИАМО.

Бесполезные бархатцы и фиалки

Город чаще всего озеленяют с помощью декоративных клумб с однолетними растениями — об этом РИАМО рассказала биолог, геоботаник и руководитель направления Urban Nature в проекте Moscow Circular (занимается вопросами циклической экономики, устойчивого развития и восстановления природных систем в городе) Елена Шелягина. На таких клумбах можно встретить петуньи, фиалки гибридные, бегонии, бархатцы и колеус. Эти растения красиво цветут, но они не являются характерными для средней полосы России, требуют постоянного ухода или обновления.

Елена Шелягина считает, что декоративные клумбы из привозных растений не способствуют поддержанию естественной природной среды в городе, а поэтому бесполезны с экосистемной точки зрения.

«Насекомым, обитающим в городе, для комфортной жизни необходимы знакомые растения, рядом с которыми они живут уже много тысяч лет. Также для растений и животных нужно создать непрерывную, беспрепятственную природную среду. Если в городе есть парки, но они на огромных расстояниях друг от друга, природная экосистема города становится беднее», — говорит Шелягина.

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Луговые растения как защитники от голода и засухи

Люди непрерывно потребляют природные ресурсы, например, древесину или плоды деревьев и кустарников, а также «бесплатные» сервисы вроде плодородной почвы или опыления растений. Но из-за обеднения природной экосистемы горожане могут со временем потерять эти блага и столкнуться с неприятными последствиями.

По мнению специалистов, в городе необходимо воссоздать природные условия, которые позволят поддерживать целостность экосистемы. Для этого нужно сформировать устойчивое растительное сообщество из видов, характерных для этой местности.

«Когда мы создаем кусочек природного луга в черте города, он привлекает насекомых, которые могут опылять одни плодовые растения и перелетать на соседние. Если не поддерживать природные системы внутри города, страдать будут и те виды, что живут за его пределами. Город в таком случае станет для них непреодолимой преградой. И тогда человек почувствует последствия обеднения экосистем, потому что столкнется с голодом, загрязнением воздуха и засухой», — поясняет Шелягина.

Клумбы с естественной растительностью давно набирают популярность во всем мире, в частности, в Германии. По данным The Guardian, только в Берлине за последние пять лет выделили 1,5 миллиона евро на выращивание диких садов. В Мюнхене уже создали порядка 30 подобных садов с 2018 года, аналогичные проекты существуют и в других немецких городах.

Через формирование диких садов власти Германии планируют поддержать вымирающие виды пчел. Всего в стране насчитывают около 600 видов пчел, и половина из них находится под угрозой исчезновения. Пчелы играют важную роль в опылении цветущих растений. Если они исчезнут, все пищевые цепочки, в которых участвуют пчелы, начнут разрушаться, что приведет к неурожаям и голоду.

Помимо того, что сады с естественными растениями поддерживают целостность экосистем, за ними легче ухаживать, чем за однолетними: количество усилий по уходу за растениями снижается после того, как все виды приживутся на новом месте.

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Природные мини-сады: опыт столицы

Чтобы сохранить природную экосистему в городе, нужно пересмотреть подход к его озеленению. Несколько лет назад жительница Академического района Москвы Надежда Кияткина и муниципальный депутат того же района Ирина Донцова решили создать природный парк в черте города, однако им не удалось в полной мере реализовать свои планы.

Позже активисты решили вновь реализовать свою идею, но в меньших масштабах: они занялись созданием природных мини-садов на территории Москвы. Для проведения эксперимента энтузиасты выбрали два участка: рядом с домом 24/1 на улице Дмитрия Ульянова и рядом с домом 1/19 на улице Кржижановского. Там девушки создали мини-сады из растений, свойственных московскому региону. Один участок отвели под солнечный мини-сад, другой — под теневой.

«С помощью фандрайзинга нам удалось собрать почти 100 тысяч рублей от почти 70 жертвователей, а также привлечь 50 тысяч рублей от спонсора. Эти средства мы потратили на закупку садовых материалов и частично на растения. Большую часть растений нам бесплатно выделил Ботанический сад МГУ и некоторые питомники», — рассказывает координатор проекта Надежда Кияткина.

Над созданием проекта и его реализацией трудилось множество специалистов: за тенистый сад отвечала команда Moscow Circular, а за солнечную концепцию мини-сада — ландшафтные архитекторы, лауреаты премии правительства Москвы за проект парка «Заповедный луг» Анна Антохина и Надежда Астанина. Консультантами выступили научные редакторы Красной Книги Москвы Людмила Волкова и Николай Соболев, энтомолог Тимофей Левченко.

Для солнечной клумбы составили перечень из почти 50 растений, характерных для средней полосы России, однако найти удалось только треть. В итоге на этой клумбе высадили тысячелистник, душицу, горошек мышиный, примулу весеннюю, подмаренник настоящий и другие растения.

В теневом мини-саду активисты хотели решить проблему «голой земли», характерную для московских дворов. Здесь планировали создать устойчивое самоподдерживающееся сообщество растений, которое способно дать красивый зеленый покров под пологом деревьев. В теневом саду высадили порядка 20 видов растений, среди них — звездчатка ланцетолистная, осока волосистая, живучка ползучая, гравилат городской и другие.

У солнечной клумбы романтичное название — «Воспоминание о луге». Активисты рассчитывают, что такая клумба способствует росту популярности местных растений, и их станут чаще использовать при озеленении города.

«Цель нашего проекта — напомнить горожанам о родной природе, возродить интерес к луговому разнотравью. Проект позволит москвичам старшего возраста вспомнить дворы из детства, а молодежи — познакомиться с растениями, которые город со временем утратил. Мы рассчитываем, что наш пример станет заразительным, и таких мини-лугов в столице и других городах станет больше», — добавляет Кияткина.

Как утверждают создатели проекта, в дворах, где разместили солнечный и теневой сады, сформировалось сообщество жителей, которые готовы ухаживать за растениями. В июне граждане при поддержке специалистов и участии коммунальных служб высадили более тысячи растений на тенистой и солнечной клумбах. Всего в работах по формированию мини-садов приняли участие более 50 человек.

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Экоактивисты и власть

По словам Надежды Кияткиной, договориться с властями о том, что на городской земле будут альтернативные сады, было несложно.

«Я связалась с замглавы управы района по благоустройству — остались контакты со времен работы над «Заповедным лугом». Под наш солнечный мини-сад мы хотели взять клумбу, где «Жилищник» и так должен был когда-нибудь посадить растения, и попросили этот участок под альтернативный проект. Его площадь — около 200 квадратных метров. Власти с радостью согласились, потому что ресурсов на него не было, а озеленить нужно было весь район. Вместе с этим мы попросили тенистый участок во дворах — проблем не возникло», — рассказывает активистка.

После этого местные жители прислали письменные запросы в управу, в которых указали, что хотят разместить в своих дворах мини-сады и готовы за ними регулярно ухаживать. Юридически участки все еще остаются на балансе ГБУ «Жилищник», но основные работы по уходу за растениями взяли на себя активные граждане. Коммунальные службы время от времени подключаются к работам по просьбе местных жителей.

По словам Джамили, которая живет по соседству с мини-садом, участие в проекте стало для нее приятным занятием для души, которое позволяет переключиться после работы в офисе.

«Когда я поливаю наш луг, я вспоминаю свое детство. Я выросла в небольшом городе на юге России, и у нас во дворе был огород, сад. Луговые растения дают приятный аромат на весь двор. Забота об этих растениях дает мне силы, заряжает энергией, позволяет перезагрузиться после умственной работы. Я вообще люблю проекты, связанные с природой», — рассказывает Джамиля.

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Как сделать естественные сады рядовым явлением

Авторы проекта заинтересованы в том, чтобы подобный подход к озеленению городских территорий поддержали на уровне властей. Например, активисты считают, что можно издать руководства и рекомендации по естественному озеленению.

«Мы хотим поддержать переход с непродуктивного озеленения на естественное. Наши клумбы позволяют популяризировать идею биоразнообразия. Так мы поддерживаем не только природу, но и самих себя, формируем наше будущее. Мы хотим жить в комфортных условиях: с комфортной температурой, свежим и чистым воздухом, достаточным количеством влаги, плодоносными растениями, которые дают человечеству урожай», — поясняет Шелягина.

Авторы проекта по созданию мини-садов планируют создать сайт-конструктор, где каждый желающий сможет сформировать свой список растений для сада рядом с домом и найти ответы на вопросы по организации естественных клумб. Пока что желающие могут познакомиться с ходом проекта в Академическом районе в группе «Заповедный луг» и группе «Природные мини-сады» на Facebook.