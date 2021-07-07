РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Следователи проводят проверку по факту смерти 2-летнего ребенка, выпавшего из окна через москитную сетку в Подольске, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

6 июля под окнами 5-этажного дома в Подольске было обнаружено тело мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту следственным отделом по Подольску организована проверка.

По предварительным данным следствия, ребенок находился в комнате на диване, примкнутом к подоконнику открытого окна с москитной сеткой. В результате мальчик облокотился на сетку, после чего выпал из открытого настежь окна, расположенного на 4 этаже дома. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

Следователем было осмотрено место происшествия и назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего, осуществляется сбор характеризующего материала на всех членов семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи обращаются ко взрослым с просьбой быть внимательными и бдительными, не оставлять детей без присмотра у открытых окон, тем более если на них установлены москитные сетки. Ребенок воспринимает указанную конструкцию как опору и облокачивается на нее. В результате под весом тела малыша москитная сетка выпадает из окна наружу, а следом за ней и ребенок.