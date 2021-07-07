РИАМО - 7 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как организовано взаимодействие подмосковной Госавтоинспекции и Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны РФ при оказании помощи людям, тяжело пострадавшим в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Более 1 тыс. спасенных жизней

Информация о дорожно-транспортных происшествиях концентрируется в единой базе 103. В зависимости от сложности ситуации на место происшествия выезжает скорая помощь или бригады территориального центра медицины катастроф. В составе центра работают 18 бригад на специализированных реанимобилях и 2 легких вертолета «Ансат».

«Мы проводим разные мероприятия по безопасности дорожного движения, у нас хорошие результаты - меньше людей стало гибнуть на дорогах. Но всегда есть к чему стремиться. В 2016 году мы заключили соглашение с госпиталем имени Вишневского, который уникален тем, что в нем оказывается высокотехнологичная помощь при травме, тяжелые пациенты оперативно доставляются на вертолете. За это время здесь спасены жизни более 1 тыс. человек», - сказал Воробьев.

Транспортировка вертолетом позволяет оказать пострадавшему медицинскую помощь в так называемый золотой час. Если человек оперативно попадает в больницу, то снижается вероятность летального исхода и риск осложнений после травмы.

«За время работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП нами налажено тесное взаимодействие с диспетчерской службой территориального центра медицины катастроф, ГИБДД и медицинскими организациями Московской области. Это позволило снизить показатель летальности при ДТП в регионе в 2,3 раза», - отметил начальник госпиталя, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.

Уникальное оборудование

В состав медицинского учреждения входит хирургический комплекс с операционным блоком, оборудованным современной техникой. Она позволяет производить малоинвазивные вмешательства, которые менее травматичны для пациентов, чем стандартная хирургия.

«Уникальность этой гибридной операционной в том, что мы можем оказывать любую хирургическую помощь не только для пациентов, которые имеют значительные повреждения сердца и других органов, но и проводить трансплантацию, лечить онкологических больных. Это могут быть и экстренные операции и плановые. Малоинвазивное вмешательство позволяет пациенту быстрее восстанавливаться и возвращаться к повседневной жизни», - сказал начальник кардиохирургического центра Александр Лищук.

В гибридном комплексе проводятся кардиоваскулярные и сосудистые оперативные вмешательства. При этом достигаются хорошие результаты. В частности, в 5 раз сокращается время пребывания пациента в госпитале, уменьшается срок реабилитации, тем самым обеспечивается раннее возвращение к активной деятельности, также ускоряется социальная адаптация после лечения.

Благодарность врачам

«В 2016 году мы начали сотрудничать с госпиталем имени Вишневского - 80% пациентов, доставленных в тот год в крайне тяжелом состоянии, сумели вернуть к обычной жизни. Мы решили распространить такой подход на территории всей области. Все наши инициативы поддержаны губернатором», - отметил заместитель начальника полиции - начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

В Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского медицинскую помощь пострадавшим в ДТП оказывают 340 специалистов, из них 50 человек задействованы в санитарной авиации. Это перспективное направление развития оказания оперативной помощи и доставки пациентов. На территории Подмосковья построено 5 вертолетных площадок: 2 - в Подольске, по одной в Клину, Люберцах и Мытищах. За первое полугодие осуществлено почти 300 вылетов, эвакуировано свыше 280 пострадавших.

«Для нас очень важно, чтобы сохранялось максимальное количество жизней. Мы хотим поблагодарить тех, кто работает в воздухе, и всех врачей. Совместно с ГИБДД Московской области мы стараемся делать все, чтобы и медицинская помощь, и безопасность дорожного движения были на очень высоком уровне», - заключил Воробьев.