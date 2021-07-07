РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Жители городского округа Люберцы могут получить государственную социальную помощь на основании социального контракта, сообщает Люберецкое окружное управление социальной защиты населения министерства социального развития Московской области.

Это соглашение, которое заключается управлением социальной защиты с малоимущим гражданином, среднедушевой доход которого, по независящим от него причинам, ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области.

Социальный контракт можно заключить на поиск работы с выплатой в размере до 60 тысяч рублей, на мероприятия для преодоления трудной жизненной ситуации. В последнем случае выплата составляет 14 941 рубль в месяц. А также на открытие собственного дела (до 250 тысяч рублей).

В управлении социальной защиты населения уточнили, что при необходимости для поиска работы или открытия собственного дела может быть оплачен курс обучения в размере 30 тысяч рублей.

Срок действия социального контракта может составлять от 3 месяцев до 1 года. Подать заявление можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.